Festival « L’étrange et moi »

Il était une fois, à Lannion, au cinéma les Balladins, un étrange festival de cinéma, un truc terriblement « déjanté ». C’était en l’an 2001 et Trégor-Vidéo était là pour saisir l’événement et interviewer les responsables (mais pas coupables) de cette manifestation. Inutile d’en dire plus, on vous laisser découvrir ou redécouvrir « la chose » en images.

Nous allons être amenés prochainement à reparler cinéma puisque l’édition 2019 du Festival Armoricourt est lancée. La semaine prochaine, sur cette même « antenne », diffusion d’un des films sélectionnés lors de l’édition 2018 « Quand la ville dort » de Simon Helloco.

Durée 6’26 – Réalisation Raphaël Bigaud – Production Trégor-Vidéo – décembre 2001

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

au format MP4

