« Vacances en Bretagne » selon François de Beaulieu

Le salon du livre de Plestin-les-Grèves, temps fort du festival Gouel Bro Plistin organisé par l’association Dañs Treger, réunit tous les ans, au mois de novembre, une centaine d’auteurs et d’illustrateurs et une quinzaine d’éditeurs de toute la Bretagne.

Le vingt-deuxième salon en 2018 a été l’occasion d’une nouveauté : les éditions Skol Vreizh de Morlaix ont proposé deux conférences avec débats. La première “Écrire en breton au XXIe siècle” a été animée par Fañch Peru et Francis Favereau et la seconde “Le tourisme en Bretagne” a été animée par François de Beaulieu.

François de Beaulieu est l’auteur d’une soixantaine de livres sur le patrimoine de la Bretagne, en particulier sur le patrimoine naturel. On peut trouver ses chroniques tous les mercredis dans la page « Nature » du Télégramme.

“Vacances en Bretagne” est un livre d’histoire et de nostalgie, bien documenté et illustré de photos attrayantes et humoristes. Il nous en parle dans une interview donnée avant la conférence…

Durée : 3’06 – Réalisation Pierre Lavanant – Images Edith Lavanant – Montage Alissa Savine et Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Janvier 2019

