L’association Ploulec’hoise, Trégor Swing, promeut les danses et la musique swing dans la région de Lannion. Vous vous demandez peut-être ce que c’est que le swing ? En soi, c’est le style musical jazz qui est apparu dans la communauté noire américaine dans les années 1920. La danse swing s’est manifestée ensuite dans les rues et les clubs de New York. Le lindy hop, le charleston, le balboa, et le blues se dansent en couple ou en solo de manière totalement improvisée.

Tous les jeudis, à Ploulec’h, la bonne humeur est au rendez-vous chez les swingueurs trégorrois, comme vous pourrez le constater dans « I Charleston Ploulec’h ». En ces temps de morosité ambiante, laissez vous décoiffer par ce clip, diffuseur de joie de vivre.

L’histoire du clip en quelques mots : L’association Trégor Swing a décidé de participer au concours mondial «I Charleston… ». Alicia et Mathilde sont venus voir Matthieu Dupuis (qui est adjoint à la Mairie de Ploulec’h) pour lui proposer ce clip pour la commune. Matthieu a tout de suite adhéré au projet et s’est proposé pour mettre en place le projet et faire le montage – il y a eu 3 jours de tournage et 3 jours de montage.

