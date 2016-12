Bernard Louedin, peintre des rêves

Quand il a posé ses valises dans le Trégor, en 1958, Bernard Louédin est tombé amoureux de ce Pays et ne l’a plus quitté. Depuis 1967, il vit à Trébeurden, où il a installé le fameux « Atelier Louédin » que l’on ne peut pas manquer quand on arrive par la route de Lannion. Aujourd’hui, TV-Trégor vous propose de pénétrer dans cet atelier et plus précisément de faire connaissance avec ce peintre qui nous emmène dans ses rêves les plus fous en quelques coups de pinceau. Avec beaucoup de simplicité, d’humour et de sincérité, Bernard Louédin nous raconte ses débuts en peinture, son parcours, son goût pour les représentations oniriques, sa passion, ses amis, ses affinités littéraires. Laissons nous porter par la voix et les oeuvres de cet artiste plein de sagesse …