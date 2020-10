L’eau de mer, une histoire salée

Que la mer soit salée, quoi de plus naturel, me direz-vous. Oui mais encore … Dans ce document vidéo, Elen met en évidence, démonstration à l’appui, la présence de sel dans l’eau de mer. Qu’est-ce donc que ce sel ? d’où vient-il ? Elen vous dira tout et l’on verra, à la fin, à quoi cela peut servir, du sel …

Durée 4’28 – Réalisation Elen (9 ans) – Document produit dans le cadre du concours vidéo « Science en clip » s’adressant aux jeunes, organisé par ArmorScience avec le concours de LTC et de TV-Trégor – Thème de l’année 2020 : « L’eau, quelle histoire ! » – Publication octobre 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

