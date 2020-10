« Les Moyens du Bord », en collaboration avec l’association « Hiroko

Okamoto », présente l’exposition «Binômes» – Hommage à Hiroko Okamoto – Du 3 octobre au 14 novembre 2020

Exposition réunissant une vingtaine d’artistes graveurs autour de l’œuvre de la talentueuse artiste japonaise, Hiroko OKAMOTO.

Chacun d’eux a créé, spécialement pour cette exposition, une estampe rendant hommage à l’artiste japonaise, décédée en 2007, dont l’oeuvre minutieuse a marqué les esprits.

Binômes rend ainsi visible la grande variété de l’estampe contemporaine grâce à la participation d’un nombre important d’artistes au parcours riche et dynamique.

L’exposition, pensée comme un dialogue entre deux estampes, met face à face une oeuvre créée spécialement pour ce projet et une gravure d’Hiroko Okamoto. Un détail, un point de vue, une sensation … Chaque binôme nous fait pénétrer un peu plus dans l’univers de l’artiste japonaise.

L’exposition « Binômes » a été conçue par l’artiste et commissaire Ximena de Leon Lucero, sous la demande de l’association Hiroko Okamoto qui a pour but de préserver et de promouvoir l’œuvre d’Hiroko Okamoto grâce à des expositions et des donations.

Informations pratiques

Exposition sur 2 lieux :

– « Les Moyens du Bord » – 41 quai du Léon – Manufacture des Tabacs – 29600 Morlaix

Du mercredi au samedi de 13h30 à 18h00 – Nocturne le jeudi soir jusqu’à 19h30

– Pôle Culturel « Le Roudour » – Rue Park ar Roudour – 29600 Saint-Martin-des-Champs

Du mercredi au vendredi de 13h30 à 18h00 – Le samedi de 16h00 à 18h00 – Fermé les dimanches, lundis et mardis

Des visites commentées sont programmées tous les jeudis à 17h30 au Roudour (Sur réservation)

Carnet d’exploration :

Les Moyens du Bord proposent également des visites commentées de l’exposition pour les scolaires du mardi au vendredi sur rendez-vous.

Des visites adaptées à tous les niveaux, composées d’un échange autour de l’exposition en cours et d’activités diverses pour favoriser l’approche des œuvres.

Lors de la visite, un carnet d’exploration sera remis aux élèves, afin d’aller plus loin dans la découverte de l’exposition.

