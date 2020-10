Il y a quelques années, Daniel Giraudon rassemblait une fois par mois, des bretonnants de Ploubezre et des communes environnantes. Mais parfois, les animateurs des causeries en breton venaient de plus loin : c’était le cas de Jef Philippe, chanteur et conteur, originaire du Centre-Bretagne. Si vous ne connaissez pas Jef Philippe, découvrez l’artiste à travers cette chanson en langue bretonne enregistrée en mars 2011.

Durée : 7’00 – Réalisation : Daniel George avec Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Octobre 2012

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

