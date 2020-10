Portrait d’un village – Le Guindy

Dans les années 90, Trégor-Vidéo se rendait avec caméra et micro dans les plus petits villages du Trégor. De petits villages oubliés ou presque qui se demandaient déjà s’ils allaient survivre à un inéluctable dépeuplement. En attendant ces lendemains incertains, les habitants se souviennent de l’histoire simple de ces villages perdus. C’est le cas notamment de Marie et Yves Follézou qui nous racontent (en 1998) la vie qu’ils ont connue au Guindy, village niché sur les rives de la rivière éponyme, tout près de Tréguier. On y parle notamment des moulins servant à la minoterie et au teillage du lin, du café-épicerie que tenait les parents de Marie et de l’aqueduc de 1610 qui domine la rivière du haut de ses six arches. Séquence nostalgie …

Durée 5’30 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Octobre 1998

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #Guindy #CotesdArmor #Bretagne #webTV

50 total views, 4 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?