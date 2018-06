Fête de l’Internet à Alcatel – 1998

C’était hier, c’était en 1998. Internet commençait tout juste à se répandre dans les foyers à la vitesse escargot des modems de l’époque. Mais l’ADSL pointait déjà le bout de son nez en R&D chez Alcatel. C’était hier mais que d’évolutions depuis, à l’heure de la fibre optique et du « cloud ». Le téléphone mobile lui aussi commençait à envahir l’espace hertzien en s’apprêtant à chambouler nos modes de vie. C’était hier, il y a tout juste 20 ans. A l’époque où Alcatel était dans les premiers mondiaux et n’avait pas été phagocyté par Nokia. Au fait ! cette semaine (24 et 25 mai 2018), Nokia inaugure officiellement ses nouveaux bâtiments, ceux d’Alcatel ayant rejoint le « cloud » de nos souvenirs. C’était hier … Alors, ce sera quoi demain ?