Les Ibis de David Puech

On ne présente plus le sculpteur David Puech qui s’est fait un nom dans le Trégor, en Bretagne et ailleurs en France, grâce aux nombreuses sculptures monumentales qu’il a réalisées depuis une vingtaine d’années. Pour mémoire, on citera dans notre Trégor le « Tailleur de granit » de l’Île-Grande, le « Marché sculpté » du centre commercial de Pleumeur-Bodou (2012), le Totem et les crayons géants de Ker-Uhel à Lannion (2017). Un peu plus loin, dans la fameuse Vallée des Saints, David Puech a été l’un des pionniers du site en donnant corps à Saint Emilion (2012), Saint Gonery (2017) et Sainte Eliboubane (2017). Il a également, en 2018, fait sortir de terre des taupes géantes à Flins. L’artiste a aussi enchanté la Vallée des Arts à Cavan en y érigeant ses Ibis. C’était en 1998, sous le regard admiratif de Pierre-Yvon Trémel et sous l’oeil de la caméra de Trégor-Vidéo. Mais cela ne vient altérer ni la simplicité ni la sérénité de l’artiste. Chapeau …