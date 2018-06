Le Café Théodore, dans la petite commune de Trédrez-Locquémeau, près de Lannion, a pour projet de créer les conditions d’accès à la culture en privilégiant le plaisir d’être ensemble et la convivialité. S’y rencontrent différentes populations, locales et saisonnières.

Denis Coursol, gérant du café, nous raconte ses choix : un nom de café qui évoque le voyage, la culture, la réflexion ce qui a donné le café Théodore en rapport avec le célèbre scientifique et explorateur Théodore Monod.

Katell Pierre de l’association Tohu-Bohu épaule le projet du café, notamment par une programmation qui permet la découverte du cinéma documentaire avec l’organisation d’événements comme les Escales nomades. Tohu-Bohu c’est aussi des formations, des concerts, des expositions, des conférences et l’hébergement d’associations … Ici, la richesse des réflexions sur nos sociétés, la portée politique de telles actions apparaissent en filigrane.