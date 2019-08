Eclipse, des lunettes plein les yeux

Le 11 août 1999 avait lieu une éclipse totale de Soleil visible en France qui se présentait sous les meilleurs auspices : elle se produisait en été pendant une période de vacances et en plein milieu de journée quand le Soleil est au plus haut. Mais attention ! Surtout ne pas regarder cet éclipse sans lunettes spéciales sinon gare aux dégâts sur les yeux. Le message est semble-t-il bien passé. C’est ainsi que tous les trégorrois et touristes en vacances ont pu admirer ce phénomène rarissime. En effet, la précédente éclipse totale observable dans notre pays s’était déroulée le 15 février 1961, et la prochaine est prévue … pour le 3 septembre 2081. On se consolera en guettant la prochaine éclipse partielle (le 10 juin 2021). En attendant ce jour, revivons, grâce aux reporters de Trégor-Vidéo, le moment d’extase du 11 août 1999. Et mettez vos lunettes, crénom !

Durée : 6’21 – Réalisation Jean-Marie Le Monier avec Sylvain Boubounelle, Michèle Crochemore et Loïc Chapron – Production Trégor-Vidéo – Septembre 1999

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1999-09-eclipse-soleil.mp4″

58 total views, 1 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?