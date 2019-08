« Kan a diskan » au Centre Culturel Breton

« Kan a diskan », voilà qui pourrait se traduire littéralement en français par « Chant et déchant », si toutefois le mot « déchant » existait. Mais on comprend bien l’intention qui prévaut dans ce genre musical breton traditionnel. Un chanteur prononce une phrase musicale et, ensuite, un autre lui répond, en reprenant la fin de la phrase, dans un effet de tuilage. Ceci procure un effet de continuité. Tout cela sur un rythme soutenu qui ne peut qu’inciter à la danse. C’est pourquoi le « Kan a diskan » est indissociable de la danse bretonne. C’est ce que nous explique Yves (Yffig) Castel, professeur de chant au Centre Culturel Breton (KSL), dans ce reportage effectué le jour de l’inauguration de la nouvelle place Saint-Yves dans le quartier de Ker-Uhel à Lannion. C’était le samedi 29 juin 2019.

Durée 6’58 – Réalisation Yves Le Goas, avec Robert Maniquant et José Péan – Production TV-Trégor – Août 2019

