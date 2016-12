Costumes anciens du Trégor

Le Centre Culturel Ernest Renan de Tréguier a présenté au public des costumes trégorrois du début du 19ème siècle jusqu’aux années 1930. Il ont été sortis exceptionnellement des collections privées. Le costume traditionnel du Trégor et du Goëlo se caractérise par la sobriété du costume masculin et par le port, chez les femmes, de la toukenn, cette coiffe si reconnaissable, portée de Guerlesquin jusqu’à Paimpol. Si elle ne possède pas l’exubérance des terroirs de Cornouaille ou du Vannetais, la mode du Trégor et du Goëlo se distingue par l’élégance de certains de ses atours comme les grands châles de cachemire colorés