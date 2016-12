Objectif-Image-Trégor – Le Salon des 50 ans

Objectif-Image-Trégor est né il y a cinquante ans, en tant que club corporatif des « PTT ». Cependant, le club a été très rapidement hébergé par la Ville de Lannion. Parallèlement, il s’est largement ouvert aux photographes, cinéastes et vidéastes de Lannion et de ses environs. La diversité des talents et des compétences a beaucoup aidé à son essor. L’association s’est ainsi ancrée fermement dans le tissu socio-culturel du Trégor, tout en ayant un important rayonnement au niveau national.

La photographie a beaucoup changé, surtout depuis les quinze dernières années avec la montée irrésistible de l’image numérique. Le club peut se targuer d’avoir pris le virage au bon moment et d’avoir joué un rôle notable dans la propagation de ces nouvelles techniques dans le monde amateur.

Le club a la chance d’évoluer aux côtés de l’Imagerie de Lannion, un des lieux les plus prestigieux de France consacrés à la photographie. Certes, OIT ne joue pas dans la même catégorie, mais le Salon de fin d’année, qui se tient dans les locaux de l’Imagerie, se fait un devoir de présenter une belle sélection de travaux photographiques amateur.

Pour les 50 ans du club, une sélection de 24 œuvres de la collection d’Objectif-Image (national) est proposée dans la salle 2 de l’Imagerie. Ce sont des œuvres témoignant de la démarche novatrice de ces auteurs-photographes sur une période qui s’étend du XXe siècle à nos jours. Un thème se dégage de ces photos : l’étrange.

Le thème du Salon cette année est « Solitude », collectivement choisi par les adhérents. Solitude, un sentiment ? un ressenti ? un manque ? une absence ? Les photos qui sont exposées ici restent des interrogations. Pourtant la solitude n’est pas forcément subie, elle peut être choisie, dans le silence pour lire, goûter l’espace sans se sentir oppressé, contempler un magnifique paysage. Chaque photographe vous demande de reconstituer une histoire que lui-même ne saisit pas vraiment …

Invités d’honneur : le Club Photo Gia Dinh – Vietnam et le Photo-club d’Osijek – Croatie

Pendant la durée du Salon, les visiteurs peuvent participer au jeu « le tiercé de la photo » qui est parrainé par la Ville de Lannion

Ouverture tous les jours du 10 au 31 décembre 2016 (sauf le 25 décembre) à l’Imagerie Lannion de 14h30 à 18h30, + les jeudis de 10h00 à 12h00. Entrée libre

