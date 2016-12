19 novembre 2016 : un grand jour pour Lannion et plus particulièrement pour la vie culturelle dans la ville. L’aventure a commencé il y a 13 ans avec le rachat par la ville du couvent Sainte-Anne, que les soeurs étaient aménées à quitter. En 2006, ce fut une première étape avec l’ouverture de la médiathèque, superbe réalisation qui a reçu, en ce 19 novembre, le nom de l’ancien maire Alain Gouriou. Mais il restait beaucoup de pièces inoccupés. La nature (et la municipalité) ayant horreur du vide, un vaste projet est mis en place pour que cet espace soit dédié aux activités culturelles et associatives, prenant ainsi le relais de l’ancien Centre Savidan. TV-Trégor donne ici la parole aux élus, « artisans » de ce beau projet et vous donne une idée de ce que fut cette journée mémorable de l’inauguration de l’Espace Sainte-Anne, que les lannionais sont vivement invités à s’approprier