L’Odyssée pour une tasse de thé, présentée par la compagnie « Pièces et main d’oeuvre », est une adaptation de la pièce éponyme de Jean-Michel Ribes.

Il s’agit d’une version multifacette du mythe d’Ulysse, mêlant théâtre, danse, vidéo et animation.

Cette pièce sera présentée le 1er avril 2017 au théâtre de l’Arche à Tréguier. Sarah Bascou, chargée de la mise en scène, nous en dit ici quelques mots.

Le synopsis : Ulysse, après 10 ans de guerre de Troie, peut enfin envisager de retourner chez lui, sur île d’Ithaque, et les dieux s’en mêlent. Pendant ce temps, Pénélope,assiégée en son palais, attend désespérément son retour.