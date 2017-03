Déambulation Dor Digor

Dans le cadre de la manifestation culturelle « Dor Digor » (Fenêtre sur les musiques de Bretagne et du monde) qui s’est déroulée le samedi 4 février à Lannion, la Batucada de la maison des jeunes a jeté un pont musical entre l’Espace Sainte Anne et Le Carré Magique. Une déambulation musicale a donc relié ces deux hauts lieux de la culture lannionaise ainsi que les deux rives du fleuve. Un beau symbole et un moment festif. Retour sur cet événement avec les images … et le son.