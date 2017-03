Vidéochroniques n°8 – mars 1987

Nous voici revenus, par la magie des archives de TV-Trégor, au mois de mars 1987. Guylène Brunet présentait alors le 8ème numéro des Vidéochroniques, le magazine de VIDEOTEC et VIDEOCOM (Réseau vidéo du Trégor). Au menu de cette émission de 61 minutes, Bertrand Le Calvez chantant Brassens, un petit tour au pays d’Alice (aux environs de Loguivy Plougras) pour nous émerveiller en compagnie d’Yvon Le Men, un reportage sur les Gras de Lannion, un débat sur la voyance et, pour finir, un reportage sur la pratique de l’Aïkido à l’ASPTT. Bon visionnage et rendez-vous en septembre prochain pour le 30ème anniversaire du neuvième numéro des Vidéochroniques.