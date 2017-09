Festival Armoricourt 2017

Le Festival Armoricourt revient pour sa 9ème édition (mais en septembre cette année) avec encore une belle sélection de courts métrages à regarder et à apprécier. Les projections se feront au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves.

Un aperçu du programme : ouverture le vendredi 29 septembre à 20H30 pour la première partie des projections des films en compétition. Les seconde et troisième parties se dérouleront respectivement le samedi 30 septembre à 17H00 et à 20H30. La remise des prix aura lieu dans la foulée à 23H00, le samedi soir. Une bonne partie des réalisateurs des films seront présents et le public aura l’occasion d’échanger avec eux. Le samedi après-midi, à 15H00, une animation spéciale autour des métiers du cinéma vous sera proposée. De midi à 20H30, le samedi, des stands de buvettes et de restauration rapide seront à votre disposition devant Ti an Holl, la maison de l’Office Culturel Municipal, où se tiendra, par ailleurs, une exposition photo du club Objectif-Image-Trégor sur le thème « Minimaliste ». Enfin, pour prolonger le plaisir, une projection de courts métrages aura lieu le dimanche 1er octobre à Locquémeau, au Café Théodore (dans la nouvelle salle) à 15H00.

Ne manquez donc pas ce rendez-vous incontournable du cinéma, et, en attendant, pour patienter, visionnez ci-après la bande-annonce du Festival.