Débat sur la place des associations dans la cité

En septembre 2008, à l’occasion du traditionnel Forum des Associations, Trégor-Vidéo organisait, dans une salle du cloître des Ursulines un plateau-débat autour du thème « La place des associations dans la cité », ceci avec plusieurs représentants associatifs et des élus, dont Christian Marquet, Maire de lannion. Ces échanges ont permis à chacun de préciser sa vision du rôle des associations dans la cité et d’aborder le problème des moyens et des financements. Un débat qui, 9 ans après, reste d’actualité tant le climat latent de crise financière a accru les contraintes et les difficultés que vivent les associations. A quand le prochain débat sur ce sujet ? … Comme chaque année, TV-Trégor sera présente au Forum des Associations de Lannion. Ce sera le samedi 9 septembre. Venez nous rencontrer si vous êtes intéressé par la vidéo et par la vie locale sous tous ses aspects. Un programme de formation au reportage vidéo est prévu cet automne. L’adhésion peut-être individuelle ou associative. Rendez-vous sur le stand de TV-Trégor, aux Ursulines. Pour en savoir plus sur notre association TV-Trégor, consultez la page « Qui sommes-nous ? »