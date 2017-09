Festival « La rentrée Swing »

Amateurs de swing et autres curieux, en septembre, troquez vos cahiers et vos crayons contre des souliers cirés, des jupettes et des bretelles : la rentrée va swinguer du 21 au 24 septembre à Trédrez Loquemeau !!!

La Rentrée Swing, c’est quatre jours pour se trémousser sur du lindy hop, du charleston, du blues et du balboa !

Et il y en aura pour tout le monde : des initiations pour les curieux qui ont envie de découvrir ce qu’est le swing (méfiez vous, on devient vite accro!), des cours plus poussés pour les swingueurs initiés (3 niveaux différents), des concerts live dansants pour tester tous les nouveaux pas appris dans la journée, des embruns et de la bonne humeur pour tout le monde! Alléchant, non?

Info et résa en cliquant sur ce lien

Et pour vous mettre l’eau à la bouche, revisionnez le clip « I Charleston Ploulec’h » en suivant ce lien.