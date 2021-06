Clarisse Lavanant chante Glenmor

Glenmor, Émile Le Scanve à l’état civil, dit également Milig ar Skañv en breton, était un auteur-compositeur-interprète, écrivain et poète de langue française et bretonne engagé dans la défense de l’identité bretonne. Il a largement contribué au renouveau de la culture bretonne. Il est né le 25 juin 1931 à Maël-Carhaix et mort le 18 juin 1996 à Quimperlé. Il aurait eu 90 ans cette année, en 2021. A cette occasion, Clarisse Lavanant rend hommage à ce grand barde des temps modernes. Laissons lui la parole :

Cette vidéo propose deux extraits de concerts à l’Odyssée d’Orvault et à l’Espace Marine au Festival Interceltique de Lorient. Nous jouerons dans cette formule sur la scène du Roudour à Saint-Martin-des-Champs le 14 novembre 2021 pour un hommage à Glenmor et à ceux, comme disait Xavier Grall, qu’il a «initiés à l’audace, à l’authenticité, à la poésie». J’y interpréterai des chansons issues de ma trilogie consacrée au barde («Glenmor, mémoire vivante» en 2009, «Je te souviens Glenmor» en 2011 et «Glenmor, vingt ans d’abord» en 2016.)

Pour la petite histoire, j’ai découvert Glenmor à l’âge de 18 ans en écoutant sa chanson « Le retour » et pour la première fois je me suis vraiment sentie de « quelque part ». J’aurai attendu des années plus tard avant d’oser interpréter cette chanson en Bretagne, mais c’est lui qui m’a donné la conscience d’être bretonne et aussi l’envie d’apprendre le breton. J’ai voulu célébrer sa poésie à la fois universelle et intemporelle ainsi que la richesse de ses mélodies et si le militant est primordial, la majeure partie de ses chansons sont liées, comme il le disait lui-même, à des « histoires d’amitié et d’attachement à une terre ». A travers une interprétation féminine, j’ai alors souhaité mettre en avant Glenmor « l’humaniste ».

Durée 3’30 – Captations effectuées à Orvault (Odyssée) et à Lorient (FIL) – Réalisation « Rue des artistes », Jean-Pierre Hammon, Alexandre Michon, « An Tour Tan Web Media » – Production Clarisse Lavanant – 2019

