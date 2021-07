Zoom sur les zones humides avec Eaux et Rivières

Le souci de la qualité des eaux en Bretagne ne date pas d’hier. Nous savons depuis longtemps que la protection des rivières est un enjeu majeur de santé publique et de préservation de la biodiversité. Même si des progrès ont été notés depuis que certaines mesures ont été prises au niveau des bassins versants, la bataille n’est pas encore gagnée si l’on en juge par la présence persistante des algues vertes sur nos grèves. En 2001, Trégor-Vidéo avait réalisé ce document pour « Eaux et Rivières de Bretagne » avec la participation du célèbre journaliste Roger Gicquel (disparu en 2010). Il s’intéresse plus particulièrement aux zones humides, espaces essentiels pour la santé des écosystèmes et la gestion de l’eau.

Durée 16’16 – Réalisation Théo Octobre et Loïc Chapron avec Roger Gicquel et Vincent Lefebvre – Trégor-Vidéo pour « Eaux et Rivières de Bretagne » – Janvier 2001

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

