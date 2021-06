Pinny le phoque – Enfin libre !

Durant l’automne 1993, sur l’archipel des Sept-Îles à Perros Guirec, le WWF et la LPO de Pleumeur-Bodou, relâchent un jeune phoque qui avait dû recevoir quelques soins. Tous les regards entourent alors le jeune animal craintif et attendrissant. Chacun retient son souffle lorsque celui-ci entre dans l’eau froide de la Manche pour y vivre sa vie de phoque, en compagnie de ses congénères. Séquence émotion …

Durée 4’02 – Images Trégor-Vidéo – novembre 1993 – Montage Jean-Dominique Gauthier juin 2021 – Production TV-Trégor – juin 2021

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #PerrosGuirec #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #SeptIles

57 total views, 4 views today