Soirée Armoricourt – Histoires locales

Présentation générale de la soirée

L’association Armoricourt propose une soirée documentaires au cinéma le Douron, vendredi 23 juin à 20h30. Elle a sélectionné pour vous quatre films anciens qui parlent de la ruralité et du monde de la pêche dans notre région Bretagne de l’après-guerre aux années 70. L’un d’entre eux a été filmé à Trédrez-Locquémeau et traite de la pêche à la sardine, florissante à l’époque. Un autre se passe à Saint Jagut en Plestin-les-Grèves et montre la vie rurale dans les années 50. Il sera commenté en direct par le Plestinais Michel Daniel.

Programme détaillé

1 – Locquémeau au temps de la pêche à la sardine

Durée 11 minutes

Réalisation Jean-Dominique Gauthier en 2014 à partir d’images tournées en 9.5 par Pierre Delassus en 1949

Pitch : Évocation de l’activité de pêche à Locquémeau à partir d’un film tourné en 1949 et de témoignages de personnes ayant connu cette époque florissante.

2 – Départs

Durée 25 minutes – Année 1954

Pitch : Au début des années 50, le Ministère de l’Agriculture, décide de commander un film vantant les avantages de la migration rurale. Le but avoué est de déplacer des paysans dans les zones sous-peuplées du sud de la France. On suit donc ici un paysan de Noyal-Pontivy qui se laisse convaincre et part pour la Charente où on lui propose une ferme avec tout le confort moderne.

Ce film a donné lieu à un Mémoire de Maîtrise d’Histoire de Patrice Goasduff, sous la direction de Yvon Tranvouez, maître de conférences (septembre 1997).

3 – Ti Pri

Durée 18 minutes – Année 1972

Réalisation Philippe Cassard

Film en breton sous-titré

Pitch : L’agonie de la culture et du peuple breton vue symboliquement à travers une petite ferme du Trégor (à Lusivilly en Plouigneau). Après avoir élevé 10 enfants, un couple d’agriculteurs se retrouve seul face aux sociétés agro-alimentaires, aux entreprises de matériel agricole et aux ambitions de leurs voisins. Autour d’eux, que des fermes en ruines et des talus arasés. Ce film, en contrepoint, livre un message de révolte et d’espoir : si les bretons reprennent courage avec fierté, ils sont capables de renverser l’évolution en cours.

4 – Sant Jagu hag e dud

Durée 43 minutes – Année 1954

Film muet commenté par Michel Daniel (ancien élu de plestin-les-Grèves)

Pitch : Nous sommes à Saint Jagut, la chapelle sise au lieu-dit Lézormel à Plestin-les-Grèves, où se déroulait un pardon très suivi à l’époque. Ce film montre aussi la vie rurale au quotidien, les travaux des champs dans ce coin de Bretagne. Témoignage précieux sur un passé pas si lointain.

Notez que TV-Trégor publie cette semaine un petit document de 3’30 datant aussi des années 50 sur Saint Jagut en Lézormel « Saint Jagut dans les années 50« . Mais il ne s’agit pas du même film que celui qui sera projeté au Douron lors de cette soirée du 23 juin.

Visionnez la bande-annonce : 2’40

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Documentaire #Lannion #Tregor #PlestinLesGreves #CotesdArmor #Bretagne #webTV