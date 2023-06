Saint Jagut dans les années 50

La Chapelle Saint Jagut (Sant Jagu en breton) ou Chapelle du Manoir de Lézormel en Plestin-les-Grèves a été longtemps le lieu d’un pardon très suivi. Après une longue interruption, il avait repris dans les années 1980. Mais de nos jours ce pardon n’a plus lieu.

Ce petit film de trois minutes et demie nous ramène dans les années 1950, à Lézormel, au cœur de la vie paysanne de l’époque avec notamment les travaux de la moisson où l’on retrouve un mélange de modernisme (la moissonneuse) et de tradition (le travail manuel et la charrette tirée par des chevaux). Il nous montre aussi le pardon avec son côté solennel et religieux mais aussi ses aspects festifs. Témoignage précieux d’une époque pas si lointaine que cela.

Un peu d’histoire : la Chapelle Saint Jagut est issue d’un monastère bénédictin du XIe siècle, elle a été rebâtie par l’atelier Étienne de Beaumanoir en 1498 et restaurée à plusieurs reprises. C’est à cette époque probablement que le culte Marial de Notre Dame de Pitié se superposa au culte breton de Sant Jagu, mais sans le supplanter réellement. La chapelle est classée Monument Historique.

Durée 3’26 – Réalisé dans les années 1950 (auteur inconnu) – Archive Trégor-Vidéo

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #SaintJagut #PlestinLesGreves #Tregor #Ruralite #CotesdArmor #Bretagne #Pardon