ArmorScience vous propose une conférence » du poisson durable dans nos assiettes ».

Cette conférence est présentée en partenariat avec le lycée hôtelier Saint Joseph – Bossuet (Lannion). Elle sera suivie par un repas gastronomique conçu, réalisé et présenté par les élèves des sections restauration du lycée.

La conférence ArmorScience « du poisson durable dans nos assiettes » est donnée par le professeur Didier Gascuel de l’Agrocanpus de Rennes et membre du conseil scientifique des pêches de l’Union Européenne. Elle est présentée à 18h00, le jeudi 7 décembre, salle Le Poncin, au Lycée Saint Joseph – Bossuet (entrée Rue de la Bienfaisance, côté gauche en montant).

L’entrée est gratuite et s’adresse à tous ceux qui le souhaitent.

Quand la conférence scientifique sera terminée, la manifestation culinaire et pédagogique continuera l’autre côté de la route (côté Bossuet). Ce sera un TP pour les élèves en restauration : ils nous proposent un repas à base de poissons durables, repas qu’ils auront imaginé, préparé, servi, expliqué puis … pour finir, nettoyé le restaurant.

Cette étude sur la pêche durable est présentée comme un couplage entre le science, l’écologie, la pédagogie et la gastronomie. La partie purement scientifique est gratuite. La seconde partie (le repas) assurée par les élèves et leurs encadrants coûtera 20 euros par personne. La capacité d’accueil étant limitée (100 convives), il est obligatoire de s’inscrire à l’avance au 02 96 46 26 00

La conférence : Au rythme où nous saccageons nos océans, aurons-nous encore du poisson dans nos assiettes dans vingt ans ? Ce n’est pas de la science-fiction mais de la science tout court. Il est grand temps d’agir si nous voulons éviter le pire. C’est ce qu’expliquera Didier Gascuel, professeur en écologie halieutique à Rennes, lors de cette conférence du jeudi 7 décembre à 18H00 au lycée St-Jo/Bossuet de Lannion. Entrée gratuite …

