Festival Armoricourt 2018 en vue

Le Festival Armoricourt prépare déjà sa 10ème édition qui aura lieu en fin septembre 2018 (du 28 au 30). L’appel à films est d’ores et déjà lancé (voir ici le site du festival). Mais l’association Armoricourt lance également un appel au bénévolat pour l’organisation du Festival. Pour l’édition 10, de nouvelles idées et de belles ambitions mais, pour cela, il va falloir un peu plus de monde sur le pont. Entre autres nouveautés, 4 sélections vont être organisées au printemps prochain dans 4 communes du Trégor. Sélection ouverte au public, gratuite. Il s’agira lors de chaque séance de choisir 2 films parmi 10 projetés; Les deux courts métrages désignés par le public participeront à la compétition du Festival. Si vous souhaitez vivre une aventure en rapport avec le cinéma et vous impliquer, un peu, beaucoup ou passionnément dans le Festival Armoricourt, écrivez à armoricourt@gmail.com.

