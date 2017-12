Bœuf au Caboteur

Que diriez-vous si on vous servait sur un plateau Les Jazz-Tico, Bertrand Le Calvez (chantant Brassens), Gilles Servat et Yvon Le Men ? Une affiche improbable que TV-Trégor vous propose aujourd’hui de revivre grâce à ses archives. Nous sommes donc en 1987 à Trégastel, au bar Le Caboteur, surnommé « Le triangle des Bermudes » par René Le Marer, le regretté contrebassiste des Jazz-Tico. Une soirée cabaret chaleureuse et variée menée de main de maître par un animateur de RBO (Radio Bretagne Ouest) avec le petit grain de folie supplémentaire de René à qui nous rendons amicalement hommage.