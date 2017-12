Sur le tournage du « Comptoir de Marie »

Fille de Jacques Tati et de Micheline Winter, Sophie Tatischeff commence sa carrière en étant assistante monteuse sur le film de son père « Playtime » (1967). Elle montera ensuite « Trafic » (1971) et « Parade » (1974). Puis elle se consacre à la réalisation avec « Le Comptoir » (1998). C’est en 1997 que Sophie Tatischeff vient tourner son film (qui s’intitulait alors « Le Comptoir de Marie ») dans le bourg de Trédrez. Grand chambardement dans le village. Il a fallu construire des façades factices et réamménager les abords de l’église et de la Mairie pour que la magie du cinéma opère. C’est dans ce décor que Maurane interprètera Marie qui y installe son fameux comptoir. Trégor-Vidéo était là en 1997, sur ce tournage pour capter l’événement et pour interviewer la réalisatrice …

Sophie Tatischeff est décédée en 2001 à l’âge de 55 ans. Un hommage lui a été rendu en octobre dernier dans les communes de Guimaëc, Plestin-les-Grèves et Trédrez-Locquémeau, notamment par la projection au cinéma de son film « Le Comptoir ».