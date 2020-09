Fête de la science en Trégor – édition 2020

La Fête de la Science en Trégor aura lieu du vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre 2020 à Pleumeur-Bodou, au Planétarium de Bretagne et au Pôle Phoenix.

Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable sur le Trégor.

Quatre moments particuliers à retenir, au Planétarium, auxquels tout le monde est convié :

– Vendredi 2 octobre à 18h00 : la conférence inaugurale proposée par ArmorScience « L’engagement de Marie Curie pendant la Grande Guerre » par Claude Cabot de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay et de l’Université de Paris-Saclay.

– Samedi 3 octobre à 14h00 : remise des prix du concours vidéo pour les jeunes « Science en clip », et projection des meilleures vidéos sur le grand écran du Planétarium.

– Samedi 3 octobre à 17h00 : conférence sur le thème « la BD : un bon outil de sensibilisation à l’environnement marin ? » par Michel Hignette (ArmorScience).

– Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre à 15h00 et à 16h00 : séance spéciale sur la planète Mars

Nota : quelques procédures particulières seront appliquées pour lutter contre la propagation du COVID 19, procédures qui seront expliquées sur place aux visiteurs des deux sites.

« Science en clips »

Pendant la Fête de la Science, le samedi 3 octobre à 14h au Planétarium de Bretagne, il y aura la remise des prix au concours de vidéos « Science en clips ».

Ce concours de vidéos pour les jeunes est organisé par ArmorScience, TV-Trégor et Lannion-Trégor-Communauté (LTC). Les lots aux vainqueurs du concours sont offerts par LTC.

Cette année, le thème du concours de vidéos courtes était « L’eau dans tous ses états ».

Des jeunes de 6 à 13 ans, nous ont proposé leur travail qui a été évalué et classé selon des critères scientifiques et de qualité de réalisation.

Le jury est composé de membres de LTC, de TV-Trégor et d’ArmorScience.

Pendant la proclamation des résultats, les meilleures vidéos seront présentées sur le grand écran du Planétarium.

Vous êtes tous invités à cette cérémonie et ainsi prodiguer vos encouragements aux jeunes vidéastes

