Le patrimoine architectural prend une place de plus en plus importante dans notre vie culturelle. Près de 600 manoirs et châteaux ont été recensés par le spécialiste de la Fondation du Patrimoine, Christian Kulig, et le photographe, Patrick Worthington, dans leur publication « Châteaux et Manoirs – Trésors du Trégor », la quatrième d’une série, illustrée de 150 croquis, de 150 photographies et de 5 itinéraires de découverte. Pendant l’été 2013, TV-Trégor a rencontré les auteurs commentant leur ouvrage. Ce livre a été réédité et mis à jour en 2020.

Profitez-en pour visiter le château de Goas Froment situé à Vieux-Marché en suivant ce lien

Durée : 16’24 – Réalisation Daniel George avec Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Juillet 2013

