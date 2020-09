Ça glisse un max à Goas Trez

Il est bien loin le temps où les planche-à-voiles de monsieur et madame tout-le-monde envahissaient, l’été venu, l’horizon de nos plages. C’était les années 80. La mode a passé mais les vrais mordus sont restés et certains ont même effectué une « escalade dans la violence » en adoptant le kite-surf, cet engin où un grand cerf-volant remplace la voile traditionnelle , son mat et son wishbone. C’est ainsi que, dès qu’il y a un bon souffle d’air, ce qui n’est pas rare en Bretagne, on les voit sillonner sans relâche les meilleurs spots du Trégor, sans autre objectif que le plaisir grisant de la glisse. Vitesse, liberté, grand air, effort physique, tout cela au cœur de paysages de rêve. Que demander de mieux pour s’éclater. En l’espace de deux minutes, et sans quitter notre fauteuil, partageons un peu de ce bonheur fugace avec ce clip dont les images on été tournées en juin 2020 à la plage de Goas Trez en Trébeurden, … enfin déconfinée.

Durée 2’18 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Septembre 2020

