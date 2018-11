Conférence – « La pomme de terre dans tous ses états »

Le sujet

La pomme de terre est présente dans les champs de notre région, dans nos assiettes et elle participe aussi de manière parfois très discrète à notre vie quotidienne.

Originaire d’Amérique du Sud, sa culture aujourd’hui est étendue à toute la planète où elle représente la quatrième espèce cultivée. Ceci a été possible grâce à la composition de ses tubercules, aux qualités nutritionnelles et technologiques de ses constituants, à la diversité naturelle de l’espèce et à sa capacité d’adaptation.

Savons-nous apprécier tout ce que ce tubercule peut nous apporter ? Mieux le connaitre signifie aussi mieux l’utiliser.

A l’INRA la pomme de terre fait l’objet d’études depuis la création de l’Institut en 1946 afin d’enrichir les connaissances autour de cette espèce.

En 1949, c’est dans le Finistère, sur la commune de Ploudaniel qui les expérimentations commencent, sous l’impulsion d’une équipe de chercheurs qui réunit des agronomes, des généticiens, des physiologistes, des pathologistes.

Aujourd’hui les recherches continuent et leur orientation est dictée par les grand enjeux de notre société : la réduction de pesticides, la sauvegarde de la biodiversité et accompagnent le travail long et complexe des professionnels créateurs de nouvelles variétés.

La conférencière

Laura Chauvin, ingénieur agronome, travaille à l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) dans l’équipe « Résistance et Adaptation » de l’Unité Mixte de Recherche IGEPP (Institut de génétique, environnement et protection des plantes), sur le site de Ploudaniel. Ses missions sont la mise au point et l’utilisation d’outils biotechnologiques dans les programmes d’amélioration génétique de la pomme de terre pour la résistance aux maladies.

La conférence

Jeudi 29 novembre à 18h00 au lycée Saint-Jo-Bossuet à Lannion, 4 rue de la Bienfaisance – Entrée gratuite pour la conférence

La dégustation

Conférence suivie d’une dégustation – sur réservation au 02 96 46 26 00 – 18 euros

