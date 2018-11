Éternel Jeunesse

Le « Jeu des mille Euros » (ou anciennement « Jeu des mille Francs ») fête cette année ses 60 ans d’existence sur France-Inter. Incroyable longévité pour un jeu qui a su, à formule constante, rester à la fois populaire et de haut niveau. Son secret de longévité, il le doit sans doute à cette formule itinérante dans la France entière et au dynamisme de ses présentateurs successifs. L’un des plus célèbres a été, sans nul doute, Lucien Jeunesse (1918 – 2008), qui a lancé les fameuses formules « Chers amis, bonjour ! » et « à demain, si vous le voulez bien ! ». Durant trente années, Lucien Jeunesse a ainsi arpenté la France en posant mille questions à des candidats tous plus calés les uns que les autres. Il est notamment passé par le Trégor. Et c’est à cette occasion qu’une équipe de VIDEOTEC est allée, en 1988, interviewer l’animateur, lequel s’est très gentiment prêté au jeu des questions/réponses. Chacun son tour …