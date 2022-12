Voici un conte de Noël qui nous transporte loin d’ici, à Madagascar. Mais s’agit-il d’un conte puisqu’il est illustré par de vraies photographies. À vous de juger. En tout cas, Joyeux Noël à toutes et à tous !

Chez nous, les enfants sont couverts de cadeaux et ils adorent ça. Mais à Madagascar ce n’est pas toujours le cas. Cependant, avec trois fois rien ils font des jouets et des jeux. En définitive, en y regardant de plus près, ces enfants de là-bas respirent la joie de vivre … Ils ont l’air tout simplement « heureux ».

Un Noël pour tous – Court métrage photographique de Philippe Merriaux avec des images de Madagascar prises par Marie et Pierre Merriaux – Durée 3’32 – Mise en ligne sur TV-Trégor en décembre 2022 – Avec les remerciements de TV-Trégor.

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

