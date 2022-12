Have yourself a Merry Little Christmas

Le cadeau de Noël du groupe ‘’Swing Dreams’’ aux Trégorrois

‘’Swing Dreams’’ est né de la rencontre de trois artistes autour de la tradition orale des ‘Christmas Carolers’, ces chanteurs de Noël qui passaient de porte en porte pour offrir leurs vœux en chantant. Dans cette chanson, interprétée pour la première fois par Judy Garland dans le film ‘’Le Chant du Missouri’’ (Vincente Minnelli – 1944), la brillante guitare d’Oleg Barabasz rythme et soutient les magnifiques voix de Claire Mocquard et Clare Goubin.

Une fois Noël passé on pourra retrouver et apprécier le swing de Claire et Oleg dans leur duo ‘’Tea-Girl and Coffee-Boy’’, tandis que celui de Clare s’exprimera pleinement dans ses formations ‘’Sweet Touch’’ ou ‘’Enchanted Swing’’. Qu’on se le dise !

TV-Trégor joint sa voix à celles de ce groupe entrainant pour vous souhaiter également de passer un très Joyeux Noël !

Durée 4’20 – Images et réalisation Loïc Chapron et Alain Vorimore – Production Askolprod – Décembre 2022

