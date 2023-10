Vu au Forum – Trég’orchestre

La vidéo en HD en cliquant sur la vignette ci-dessus –

Au Forum des Associations de Lannion, le 9 septembre 2023, TV-Trégor a rencontré Anabelle Duc, présidente de Trég’orchestre, une association dynamique qui est riche de deux orchestres amateur : un orchestre symphonique et un orchestre à vents. Cela permet de couvrir un large répertoire musical, du classique à la musique de film en passant par des airs plus populaires, et de satisfaire à la fois les membres musiciens de tous âges, et le public qui vient écouter les concerts …

Pour en savoir davantage sur Trég’orchestre, visitez le site web de l’association

Durée 5’01 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier, avec Thomas Le Gourrierec – Production TV-Trégor – Octobre 2023 (images tournées le 09/09/2023)

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Forum #Association #Musique #Orchestre #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?