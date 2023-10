Annonce Radeau 94

Vidéo en HD en cliquant sur l’image ci-dessus –

Nous sommes en 1993 et, là, au bord du Jaudy, à proximité de La Roche-Derrien, se trame une histoire qui ne va pas tarder à défrayer la chronique : la folle aventure de « Radeau ». Elle va durer 12 ans et laissera plein de souvenirs impérissables tant aux équipages déjantés qu’aux spectateurs éberlués qui observeront, depuis les rives du fleuve, ces esquifs improbables sortis de l’imagination des participants. En cette année 1993, Julien Simon et Guy Le Bourdonnec (capitaine de « Radeau ») se fendent d’une petite vidéo pour annoncer l’événement qui se déroulera, pour sa première édition, en juillet 1994.

Durée 1’52 – Réalisation Alan Lestimé – Production Trégor-Vidéo – Mai 1993

