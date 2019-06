Do you speak english? ¿Cómo estás? Vous avez toujours rêvé d’être bilingue, voire trilingue? L’association « Viv’ les langues » vous invite dans ses cours de langue étrangère, aussi bien adaptés aux particuliers qu’aux entreprises.

Forte de sept professeurs, l’association trégorroise vous propose des cours d’anglais, d’allemand, d’italien, d’espagnol, de russe, de chinois et de japonais. Cette structure permet une approche différente de celle proposée par l’éducation nationale et offre plusieurs niveaux (débutant, faux-débutant, avancé et conversation), tout cela dans une ambiance à chaque fois conviviale et animée.

Sujet oblige, ce reportage « Tour de Babel » donne la parole à tout le monde : professeurs, élèves et présidents. Nous entendrons notamment Pierre Dagorn , président d’honneur et fondateur; Jean-Jacques Pouliquen, président sortant; et Christian Priol qui, en cette année 2019, vient de prendre le relais de la présidence pour que … viv’ les langues …

Pour en savoir plus, visitez le site web de Viv’ les langues

Durée 13’32 – Réalisation Cédric Le Normand – Production TV-Trégor – Juin 2019

