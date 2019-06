En ce 16 juin 2019, tout le centre ville de Lannion résonne aux accents de la musique bretonne qui anime l’inauguration du « Quai des Possibles », édition 2

Cette année, le thème choisi pour l’installation éphémère est le jeu. Et le public, venu nombreux et enthousiaste, se prend au jeu en répondant présent.

Mais laissons la fête parler d’elle-même au travers de ces images glanées à Lannion dimanche après-midi et gageons que, cet été, on ne se retrouvera plus Quai d’Aiguillon mais on se dira entre amis « Rendez-vous Quai des Possibles » …

Retrouvez le programme de cette mémorable journée en suivant ce lien

Durée 15’00 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Juin 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-06-rdv-quai-des-possibles.mp4″

145 total views, 11 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?