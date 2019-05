Qui était Saint-Yves ?

Mais qui était ce personnage extraordinaire de Saint-Yves (de son vrai nom Yves Hélory de Kermartin – 1253 -> 1303), canonisé le 19 mai 1347 par le Pape Clément VI ? Qui était-il donc pour qu’on lui voue encore une telle ferveur plus de 700 ans après sa mort ? Ce reportage permet de lever un coin du mystère, si toutefois c’est possible. En mai 2009, environ 7.000 personnes se sont rassemblées pour célébrer le Saint Patron des avocats. Cette année-là, ce fut Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint Malo qui présida la messe pontificale. Le pardon de la Saint Yves, c’est toute une organisation, des préparatifs importants en amont et aussi un colloque des avocats. Retour sur cette semaine de la Saint-Yves de mai 2009, à Tréguier et Minihy-Tréguier

Durée 5’55 – Réalisation Sophie Piat avec Jacques Cerutti – Production Trégor-Vidéo – Juin 2009

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2009-06-pardon-st-yves-coulisses.mp4″

