« Le journalisme citoyen en question » : tel a été le thème principal de ces journées de rencontres des télévisions alternatives et participatives qui se sont tenues à Brest du 2 au 5 décembre 2021. Un vaste sujet qui a permis de réfléchir à ce qu’est le journalisme dit citoyen et au rapport à établir entre le (la) journaliste et les personnes qu’il (elle) aborde.

Une formation au plateau télé sur ce thème a été réalisée dans le cadre des Rencontres de la Fédération de l’Audiovisuel Participatif, accueillies par « Canal Ti Zef » pendant le « Festival Intergalactique de l’Image Alternative ». En préambule, cette vidéo explique également ce qu’est la Fédération de l’Audiovisuel Participatif. Visionnez le reportage en vous connectant sur PeerTube (visionneuse ci-dessous), dont il a été beaucoup question pendant ces journées comme constituant une alternative « libre » à YouTube

