Le déconfinement des Restos du Coeur

Nous sommes à la mi-mai 2020 et la France se déconfine lentement, comme assommée par ce qui vient de lui tomber dessus. Pendant toute cette période de confinement, on a salué, à juste titre, le travail considérable et le dévouement des personnels soignants mais nombreux sont ceux qui ont œuvré dans l’ombre pour que l’épreuve soit moins dure pour tout le monde. TV-Trégor avait été voir des couturières bénévoles confectionnant des masques à la chaîne (« Haut les masques ! »). Aujourd’hui, nous vous proposons d’aller rendre visite aux bénévoles dévoués des Restos du Cœur qui n’ont pas attendu le coronavirus pour venir au secours des plus démunis mais qui ont vu leur tâche se compliquer avec la pandémie.

Durée 4’51 – Réalisation Cédric Le Normand avec Nico de Pouldou – Production TV-Trégor – Juillet 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #RestosduCoeur #CotesdArmor #Bretagne #webTV

88 total views, 29 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?