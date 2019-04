Game Addict Festival – éd 2

Amis Gameurs, amies Gameuses nous vous invitons cette semaine au cœur du festival de jeux vidéo « Game Addict Festival » qui s’est déroulé cette année à Penvénan les 13 et 14 avril 2019. Une occasion pour les plus jeunes de découvrir les vieilles bornes d’arcades que leurs aînés ont connues au siècle précédent, et l’opportunité pour ces derniers de tester des jeux vidéo actuellement en vogue comme Fortnite, Just Dance etc … . Nous ferons la connaissance de Stéphane Le Tallec, organisateur du festival, qui parlera de l’actualité du jeu et des évolutions notables dans le monde du « Gaming ». Dans ce festival se côtoient l’esprit de compétition et la convivialité. Alors, à vos manettes !…

Durée 8’08 – Réalisation Cédric Le Normand – Production TV-Trégor – Avril 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-04-game-addict-festival.mp4″

