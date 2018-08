Encadrement d’art à Servel Loisirs

Parmi les 25 activités proposées par l’association Servel Loisirs, nous vous présentons cette semaine, sous la forme d’un diaporama numérique, l’encadrement d’art. Vous pourrez ainsi vous faire une idée de l’activité et de l’habileté de ces artisans amateur. Peut-être cela vous donnera-t-il envie d’en faire autant. En ce qui concerne le reportage lui-même, vous noterez ce que l’on sait faire de nos jours en matière de diaporama numérique avec de bons outils (PTE) et une bonne dose de créativité. Remercions Philippe Merriaux du club Objectif-Image-Trégor (et animateur diaporama à Servel Loisirs) qui a réalisé ce beau document.

