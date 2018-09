La Patrouille qui tutoie les nuages

Samedi 25 août 2018. La Patrouille de France, fidèle depuis 35 ans à Perros-Guirec, fait vrombir ses avions tricolores. Et, une fois de plus, elle méduse les innombrables spectateurs qui se sont massés le long des plages de la station. Pendant une demi-heure, dans un ensemble parfait, les huit Alpha Jets ont sillonné un ciel tout en beauté, enchaînant sans relâche des figures majestueuses et spectaculaires. Bravo à ces pilotes chevronnés qui ont offert aux estivants et aux Trégorrois un très beau spectacle. La caméra de TV-Trégor était là pour capter l’événement. Il en ressort ce « clip », un peu long certes. Mais … comment couper au milieu de telles figures ? Alors, laissons nous emporter avec eux, pendant quelques minutes, au cœur des nuages …