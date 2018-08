Ciel des ORFNI !

Alerte rouge ! Des ORFNI ont envahi Trébeurden ! Cela s’est passé dimanche 5 août 2018 alors que la population locale et les estivants passaient un dimanche paisible sous le ciel bleu et le généreux soleil breton. Des Objets Roulants Flottants Non Identifiés ont pris bruyamment possession des plages et du port de Trébeurden semant, sans scrupules, le rire et la bonne humeur sur leur passage. On ne vous raconte pas des histoires : des milliers de témoins oculaires peuvent en témoigner. Ils étaient tous là, à Pors termen, pour voir débarquer ces étranges vaisseaux et leurs improbables équipages. Témoignage en images …