Histoire du Grand Hôtel de Trestraou

Dans le paysage hôtelier perrosien du XXe siècle, Adolphine Siffre est un personnage incontournable. Aujourd’hui encore, son nom reste associé à Perros et au Grand Hôtel. Jean et Adolphine Siffre, avaient repris l’hôtel en 1948 et ils l’ont tenu ensemble pendant quarante-sept ans ! Le Grand Hôtel de Trestraou a vu passer son lot de célébrités. Mais laissons Mme Siffre raconter elle-même les grandes heures de son hôtel, à l’heure où celui-ci s’apprête à connaître de profondes transformations. Espérons qu’il gardera un peu de son âme de l’époque.